Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural İddiası Ortaya Attı

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ÖYLE BİR İDDİA ORTAYA ATTI Kİ...

Tuğba Ekinci Modacı Pınar Kerimoğlu'nun youtube üzerinden yayınlanan programında şimdilerde en popüler oyuncular arasında gösterilen Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu.

Ekinci'nin söylediğine göre; Sarıkaya 17 yaşındayken Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

"BİLDİĞİN KAÇMIŞ AHMET..."

Ünlü ikili hakkında: 'Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet benim çok yakın arkadaşım' diyerek anlatmaya başlayan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

Tuğba' dedi, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. Neden diye sordum, 'her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi.

Bildiğin kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan.