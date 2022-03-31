Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı

31.03.2022 11:26

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Tuğba Ekinci, yaz sezonunu açtı. Tatil için Antalya'yı tercih eden şarkıcı, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla soluğu Antalya'da aldı. Tatil sezonunu açan Ekinci, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, siyah bikinisiyle güneşlenirken bir de poz verdi. Sere serpe güneşlenen şarkıcı, o anlarını da "Hoş geldin 2022 yazı" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Tuğba Ekinci'nin ilk tatil pozu...

Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi
Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi
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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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