Tuğba Özay, babasının anısını yaşatmak için bir proje başlattı - Son Dakika
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Tuğba Özay, babasının anısını yaşatmak için bir proje başlattı

Tuğba Özay, babasının anısını yaşatmak için bir proje başlattı

Ünlü manken Tuğba Özay, 2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın anısını yaşatmak için bir proje başlattığını açıkladı. Bu proje Türkiye'de bir ilk olacak ve Özay oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Babasını kaybettiği ilk gün bütün gece mezarı başında bekleyen Özay, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

09.05.2024 03:08
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü manken Tuğba Özay, 2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın anısı için böyle bir projeye başladığını söyledi. Bu proje için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Özay, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti.

SABAHA KADAR MEZARINDA UYUMUŞTU

Özay, babasını kaybettiği ilk gün bütün gece mezarı başında beklemişti . Geceyi mezarda geçiren Tuğba Özay duygularını "Hep yanında olacağım canım babacığım. İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın. Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim. 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk." demişti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Tuğba Özay, babasının anısını yaşatmak için bir proje başlattı - Son Dakika

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