Tuğba Özerk, Kadınların Değerinin Anlaşılacağı Günleri Diledi

Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı

2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.