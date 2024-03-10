Tuğba Özerk, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde 'Patron' şarkısını seslendirirken kadınlara "Şiddetin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum.
Dünyayı kadın güzelleştiriyor. Gerçek patron her zaman bizleriz" diye seslendi.
Ezine Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dedeoğlu Spor Salonu'nda konser veren Tuğba Özerk şarkılarını kadınlar için söyledi.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve belediye meclis üyeleri, Özerk'e çiçek ve peynir sepeti vererek güne kattığı değer için sanatçıya teşekkür ettiler.
Son Dakika › Magazin › Tuğba Özerk, Kadınların Değerinin Anlaşılacağı Günleri Diledi - Son Dakika
Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Olcay şarkılarını yüzlerce kadın izleyiciyle birlikte söyledi ve kadınların değerini vurguladı.
ABD'li bir müzayede evi, Prenses Diana'nın eski sevgilisi James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satmak için koleksiyoncuları sıraya soktu. Mektuplar, 1989-1991 yılları arasında yazıldı ve Diana'nın özel hayatına dair mahrem bilgiler içeriyor. Hewitt'in daha önce mektupları teminat olarak sunması ve Diana'nın mektupları yaktığını iddia etmesi dikkat çekiyor.
2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türk kızı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı. 1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin genç kızları arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.
Fatma Turgut, Türkiye'yi gezip arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Turgut, hit şarkılarını söylerken özel repertuvarıyla unutulmaz bir konser serisi sundu. Hayranlarıyla samimi bir iletişime sahip olan Turgut, aşk ve ilişkiler konusunda kendini affettiğini söyledi. Ramazan boyunca yeni şarkısı için stüdyoda çalışacak olan Turgut, bir sürpriz hazırlığında olduğunu da belirtti.
Diyarbakır'da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, ipek kozası, çuval, iplik, akasya yaprağı, gül ve palmiye yaprağından tasarlanan farklı gelinliklerle bir defile düzenledi. Firma sahibi, daha önceki tasarımlardan esinlenerek daha güzel ve anlamlı modeller hazırladıklarını belirtti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde Elif Buse Doğan, unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, Denizlililerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı, son dönemin en beğenilen şarkıcılarından Semicenk'i ağırladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 80 bin kişi saatlerce sanatçının en sevilen şarkılarıyla eğlendi. Vatani görevini yapacak olan Semicenk, askere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve 80 bin seveni tarafından uğurlandı.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez fotoğraf paylaştı. Kate, kraliyet ailesine ait sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla birlikte teşekkür mesajı yayınladı. Üç çocuğuyla gülümseyerek verdiği fotoğraf karesinin Prens William tarafından çekildiği öğrenildi.
Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan hakaret içeren bir yorum nedeniyle Ayşe K. isimli takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, yorumun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak onunla olan anılarını ve saygısını dile getirdi. Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun soyadını taşımaktan onur duyduğunu belirtti ve onun kalbinde daima yaşayacağını ifade etti.
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.
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