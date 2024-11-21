Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, evliliğinde kriz yaşıyor. Sosyal medyada eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tayfur, bir açıklama yaparak 'Kadınlar seviyor benim kocalarımı' ifadesini kullandı. Tayfur'un bu paylaşımları, 'Aldatıldı mı?' sorularını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur, geçen sene Muhammet Aydın ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

21.11.2024 15:24
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Son dönemde babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tuğçe Tayfur şimdi de evliliğinde kriz yaşıyor. Eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tayfur,"Kadınlar seviyor benim kocalarımı" paylaşımıyla gündeme geldi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile Sivas'ta nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur, 18 Haziran 2024'te Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı. Doğumdan 4,5 ay sonra da üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Tayfur'un eşiyle arasında kriz çıktı.

'ALDATILDI MI?'

Eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tuğçe Tayfur yaptığı manidar paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından art arda yaptığı manidar paylaşımlar ve özlü sözlerle takipçilerinin kafasını karıştıran Tayfur'un açıklaması, 'Aldatıldı mı?' sorularını akıllara getirdi.

İşte o açıklama;

'Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum bu üçüncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma alışkınım. He bu arada yazışma var ortada. Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür. Ama o potansiyeli almadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım'

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi
Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi
Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Kemsl:
    tugceye basiiim 6 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gereksiz Şahıs 4 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    peynir işte yapacak bişey yok 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    bana sözü dinleme,sen olacağı budur.. 3 0 Yanıtla
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