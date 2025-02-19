Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istedi. Tayfur, yaptığı paylaşımda "Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" dedi.

19.02.2025 13:35  Güncelleme: 13:46
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Babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kuzenleri ve kardeşleriyle sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı bir yaşına girmeden yeniden hamile kalan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hayranlarından dua istedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi
Tuğçe Tayfur\'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi

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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Atatürk çü:
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  • Erkut Köse:
    bu ünlülere anlamıyorum neden bir hastalık olduğunda paylaşırda dua ister sen bana dua ediyormusun hasta olduğumda yada cenazem olduğunda başsağlığı diliyormusun 38 0 Yanıtla
  • Ali null:
    kocacın etsin be dua 29 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bizim sana edecek duamız kalmadı..ferdi babaya harcadık hepsini 28 0 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    sebep bizden niye istiyon 26 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    günluk rutin is herkes ayni sekilde gidiyor her özelinizi paylaşmsyin nazara gelirsiniz 20 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bende BEŞİKTAŞ Türkiye kupasını ve süper kupayı alsın diye dua istiyorum bende dönerbahce şampiyon olamasın diye dua istiyorum dualarınızı eksik etmeyin dostlar 8 12 Yanıtla
  • Tony Montana:
    GINA GELDİ BUTUN HESAPLARINI ENGELLEYİN ULN 16 0 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Bu kız ünlü değil babası rahmetli fersi abinin sayesinde medyatik topluma bir faydalari yok hep zarar bunlar boş beleş ler 11 0 Yanıtla
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