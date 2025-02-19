Babası Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından kuzenleri ve kardeşleriyle sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında sevenlerinden dua istedi.
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Muhammet Aydın ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı bir yaşına girmeden yeniden hamile kalan Tuğçe Tayfur, son paylaşımında hayranlarından dua istedi.
Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin, bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Tuğçe Tayfur'dan korkutan paylaşım! Sevenlerinden dua istedi - Son Dakika
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