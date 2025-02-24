Tuğçe Tayfur\'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri

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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt'un adına açılan TikTok hesabının sahte olduğunu açıkladı.

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt yer almamış, abi-kardeş ise bu duruma tepki göstermişti.

"YALAN YANLIŞ ŞEYLER KONUŞUYORMUŞ"

Miras hakkında yasal süreç devam ederken, Tuğçe Tayfur ağabeyi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt adına sahte bir TikTok hesabı açıldığını "Abim adına açılmış herhangi bir TikTok hesabı yoktur! Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri. Yalan yanlış şeyler konuşuyormuş. Ağabeyimi tanıyan biri yazınca da hemen engelliyormuş. İtibar etmeyin olur mu?" diye açıkladı.