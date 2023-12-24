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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın Arasında Kriz Çıktı - Son Dakika
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Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın Arasında Kriz Çıktı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2.5 aylık hamile olduğunu açıkladıktan sonra kocasını takipten çıkarıp, fotoğraflarını sildi. Bu hamleleriyle ayrıldılar mı sorusunu akıllara getirdi.

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın Arasında Kriz Çıktı
24.12.2023 - 22:28,
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğiyle gündeme gelen Tayfur kısa süre önce de 2.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bebek heyecanı yaşayan ikili arasında kriz çıktı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Tayfur, yaklaşık 4 ay önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile evlendikten sonra paylaştığı karelere "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım.

Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Soyadını değiştirip, fotoğrafları sildi 2.5 aylık hamile Tuğçe Tayfurdan kafaları karıştıran hamle...

TAKİBİ BIRAKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Evlendikten sonra soyadını değiştirip sahnelere ara veren Tuğçe Tayfur kısa süre önce de hamile olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı son olarak kocasını takipten çıkarıp, birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları sildi. Soyadını da değiştiren Tayfur'un bu hareketi merak uyandırdı.

AYRILDILAR MI?

Muhammet Aydın da eşine aynı şekilde karşılık verdi. Kısa süre önce nikah masasına oturan çiftin kafa karıştıran hamleleri "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Soyadını değiştirip, fotoğrafları sildi 2.5 aylık hamile Tuğçe Tayfurdan kafaları karıştıran hamle...

KIZININ NİKAHINA KATILMADILAR

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları gündeme gelmişti. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın Arasında Kriz Çıktı - Son Dakika


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