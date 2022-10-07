Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konseri iptal edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iptal kararına sitem etti.
"ŞARKILARDAN BU KORKU NİYE?"
Konserinin dini gerekçeler nedeniyle iptal edildiği ileri sürülen Tuna Kiremitçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı:
Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.
Son Dakika › Magazin › Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ! - Son Dakika