Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

Tuna Kiremitçi, Erdem Beyazıt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ! - Son Dakika

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