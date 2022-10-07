Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ! - Son Dakika
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Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ!

07.10.2022 18:38
Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ!

Tuna Kiremitçi'nin bugün İstanbul'da vereceği konseri saatler kala iptal edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösteren Kiremitçi, "nereye varmak istiyorsunuz? Bu şarkılardan korku niye" dedi.

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi'nin bugün Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde vereceği konseri iptal edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, iptal kararına sitem etti.

"ŞARKILARDAN BU KORKU NİYE?"

Konserinin dini gerekçeler nedeniyle iptal edildiği ileri sürülen Tuna Kiremitçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı:

Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?" dedi.

Şarkıcı Tuna Kiremitçi'nin İstanbul'da vereceği konser iptal edildi

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İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti İstanbul'da vereceği konser saatler kala iptal edilen Tuna Kiremitçi isyan etti
Kaynak: Magazinkolik

Tuna Kiremitçi, Erdem Beyazıt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuna Kiremitçi... KONSERİ İPTAL EDİLDİ! - Son Dakika

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