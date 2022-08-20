Tunceli'de korku filmi çekiliyor - Son Dakika
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Tunceli'de korku filmi çekiliyor

20.08.2022 09:37
Tunceli'de korku filmi çekiliyor

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 'Ehli İntikam' isimli korku filmi çekiliyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 'Ehli İntikam' isimli korku filmi çekiliyor. Film, bölgede çekilen ilk korku filmi olma özelliği taşıyor.

Pülümür'e bağlı bağlı Turnadere köyünde 'Ehli İntikam' isimli korku filminin çekimleri sürüyor. Profesyonel oyuncuların yanı sıra köylülere de küçük rollerin verildiği filmin yönetmenliğini Batuhan Çelik yapıyor. Bölgenin ilk korku filmi olma özelliği taşıyan ve çekimlerinin büyük bölümünün gece yapıldığı filme ilişkin bilgi veren yapımcı Oktay Akişli, 'Tunceli Pülümür Turnadere köyündeyiz. Çekimlerimiz başladı. Bir hafta daha burada olacağız. Gece çekimlerimiz yoğunlukla geçiyor. Filmimiz korku filmi. Bölge olarak da Tunceli'nin ilk korku filmi olacak. Bu konuda da heyecanlıyız. Biz buraya üç yıl önce gelmiştik köye ve çekim yaptığımız eve. Gerek belediye başkanımız olsun, muhtarımız olsun, köy halkı olsun gereğinden fazla yardımını, desteğini sağlıyor. Bundan sonraki projelerde de inşallah Tunceli'nin farklı ilçelerinde, köylerinde farklı projeler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Filmde rol alan profesyonel oyuncu Beyza Nur Önispir ise "Şu anda Ehli İntikam adlı korku filmi için Tunceli'nin Pülümür ilçesindeyiz. Bu süreçte köyde yaşadığımız güzel maceradan bahsetmek istiyorum. İnanılmaz güzel ve yardımsever halkı var. Her türlü yardımımıza koşuyorlar. Herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sık sık soruyorlar. Türkiye'nin bir Anadolu şehrinde olduğumuzu çok sıcak bir şekilde hissettiriyorlar bize. Doğası o kadar güzel ki sabahleyin kalkıyor koşumuzu yapıyoruz. Dere kenarında meditasyonumuzu yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra dere kenarında kahvelerimizi içiyoruz. Sürekli kahveye devam eden çok misafirperver bir halkı var. Bu şekilde çok tatlı bir yolda ilerliyoruz. Setimiz birkaç gün daha devam edecek. Ayrılırken muhtemelen üzüleceğim. Çok tatlıydı. Birazcık filmimizden bahsedeyim. Filmimiz korku filmi. Klasik cinli. Birkaç sevgili beraber tatil yapmaya karar veriyorlar. Bu köyü seçerek farklı bir yolculuğa adım atmış oluyorlar. Cin musallat oluyor bir şekilde. Bu süreçte bazı sıkıntılı durumlar yaşanabiliyor. Sonunu söylemek istemiyorum. Bildiğimiz entrikalı, korku, cin filmi. Umarım izlersiniz ve keyif alırsınız. Biz burada çekim yapmaktan çok keyif aldık. Filmden de senaryodan da keyif aldık. Yönetmeniz çok sıcakkanlı ve biz oynarken düşüncelerimizi hiç öldürmeden kendi becerilerimizle filme katkıda bulunmamızı sağlıyor. Yapımcımız, set arkadaşlarımız cıvıl cıvıl insanlar. Bu ekipte olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Filmin sonbaharda vizyona gireceği belirtildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tunceli'de korku filmi çekiliyor - Son Dakika

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