Turabi Çamkıran, yeni projesini açıkladı: Yok artık daha neler diyeceğiniz türden

3 kez survivor yarışmasına katılan ve 2 kez şampiyon olan Çamkıran, ABD'li güreş şirketi WWE ile anlaştığını duyurdu. Çamkıran ayrıca, YouTube'da yeni bir projeye başladığını da takipçileriyle paylaştı.

ELEŞTİRENLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

World Wrestling Entertainment'de ünlü güreşçi Rikishi'den eğitim almaya başlayan Çamkıran, paylaşımına ''Yok artık daha neler diyeceğiniz türden" notunu düştü. Bikinili kadınlarla verdiği pozlarla tepki çeken Turabi Çamkıran, ''Tamam sizden başka namuslusu yok bu dünyada, inandım. Hepiniz o kadar masum, hepiniz o kadar iyisiniz ki, sanarsın cehennemde bir tek ben yanacağım'' sözleriyle dikkatleri üzerine toplamıştı.