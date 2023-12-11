Survivor 2024 All Star'da yer alacak kırmızı ve mavi takımın kadroları belli oldu. Acun Ilıcalı'nın takımları açıklamasının ardından Turabi yeni sezonda olacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Turabi Survivor'da olacak mı sorgulatılıyor. Peki, Turabi Survivor'a katılacak mı? 2024 Survivor All Star kadrosunda Turabi var mı? Detaylar haberimizde...

TURABİ SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağı yönünde haberlerle gündeme gelmişti. 2024 Survivor All Star kadrolarının açıklandığı programda Turabi Çamkıran'ın yer almasıyla Survivor'a katılacağı netleşmiş oldu. Turabi, yarışmada kırmızı takımda yer alacak.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 kadrosunda Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya, Yasin Obuz, Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik yer alıyor. Oldukça güçlü isimlerin yer aldığı kadroda takımlar dün akşam yayınlanan programla belli oldu. İddialı yarışmacılar Kırmızı ve Mavi olarak iki takıma ayrıldı. 1 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.