Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi - Son Dakika
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Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi

23.02.2022 23:19
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi

Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yıldırım Bekçi ve Esra Turan'la 'Türk Sanat Müziği Gecesi' Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Yıldırım Bekçi ve Esra Turan'la 'Türk Sanat Müziği Gecesi' Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk sanat müziğinden seçkin eserlerin seslendirildiği konser, sanatseverlerin beğenisini topladı. Şubat ayında kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi, 'Türk Sanat Müziği Gecesi' ile müzikseverleri buluşturdu. Gecede Banu Kocuk, Esra Turan ve usta isim Yıldırım Bekçi birbirinden güzel eserler seslendirdi. Sanatseverler de büyük bir coşkuyla seslendirilen eserlere eşlik etti.

Konseri, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Konser Çorum Web TV'den de canlı olarak yayınlandı.

Konser sonunda Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yıldırım Bekçi ve solistlere çiçek takdim etti. - ÇORUM

Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi
Türk sanat müziği gecesine yoğun ilgi

YORUMLAR
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Türk Sanat Müziği, Bekçi, Çorum, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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