Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti.

AYŞEN GRUDA'NIN KARDEŞİ

Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.