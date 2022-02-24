Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti

24.02.2022 23:55
Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti

Türk sinema dünyasının duayen isimleri arasında bulunan Ayten Erman, bir süredir savaştığı koronavirüse yenik düştü. Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu. Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti.

AYŞEN GRUDA'NIN KARDEŞİ

Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

YORUMLAR
500
Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti Ayvalık'ta 17 göçmen kurtarıldı Ayvalık'ta 17 göçmen kurtarıldı

Ayten Erman, Ayşen Gruda, Türk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 23:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement