Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum - Son Dakika
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Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum

08.08.2022 16:56

Türk sinemasının usta isimlerinden Defne Yalnız, katıldığı bir TV programında her şeyi çalışarak kazandığını ve hiçbir erkeğin parasını yemediğini söyleyerek "Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum" dedi.

Kaynanalar, Bana Babamı Anlat ve Eyvah Halam gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Defne Yalnız, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Ulusal Masa programına konuk oldu. Evliliğinden ve yaşam tarzından bahseden oyuncu, kaybettiği bebeğini de anlattı.

"İYİ Kİ ÇOCUĞUM OLMAMIŞ"

Bebeğinin ölü doğduğundan bahseden usta oyuncu, "25 yıllık hayat arkadaşımı kaybettiğimde 54 yaşındaydım. Hamileyken bir bebeğimi kaybettim. Hayatım boyunca hiç anaç bir insan olmadım, küçükken bile bebeklerle oynamazdım. Bebeğim ölü doğduktan 1 yıl sonra menopoza girdim. Tüp bebek çıkmıştı ama menopoza girmiştim, yoksa denerdim. iyi ki de çocuğum olmamış. Anne ve baba özense bile çok hayırsız evlat gördüm" dedi.

Usta oyuncu Defne Yalnız'dan çok konuşulacak sözler: Para için fuhuş yüzüğü takmadım

"PARMAĞIMA FUHUŞ YÜZÜĞÜ TAKMADIM"

Annesinin kendisini çok disiplinli büyüttüğünü ve evde yaptıkları işe göre harçlık verdiğini söyleyen Defne Yalnız, sözlerine şöyle devam etti: "Annem beni hayata hazırladı. Kadın olarak hayattan korkmamayı, hayatımı kazanabilmeyi öğretti. Bugün dünya üzerinde hiçbir erkek 'Defne Yalnız'ın evinin penceresinin pervazını da ben satın aldım' diyemez. Yok öyle bir şey, her şeyi kendim yaptım. Ben parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım. Bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum. Doğanın kanunu olarak artık uzatmaları oynuyoruz. Tanrıdan tek isteğim de bu zamana kadar yaptığım iyiliklerin yüzü suyu hürmetine kimsenin eline düşmeden ölmek."

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