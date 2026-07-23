Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız? - Son Dakika
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Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?

Türkan Şoray\'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?
23.07.2026 14:52
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Türkan Şoray katıldığı bir resim sergisinde Kadir İnanır ile ilgili soru duygusal anlara neden oldu. Usta sanatçı, “Onu hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız ama şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?” dedi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Hatıralar Bahçesi’nde Buluşma” sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Türkan Şoray'dan <a class='keyword-sd' href='/kadir-inanir/' title='Kadir İnanır'>Kadir İnanır</a> sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Şoray’a, yakın dostu Kadir İnanır hakkında bir soru yöneltildi.“Kadir İnanır’ı hatırlatan bir eser var mıydı?” sorusu karşısında kısa süre duran Şoray, “Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, başta Selvi Boylum Al Yazmalım olmak üzere birçok filmde birlikte rol alarak Yeşilçam’ın unutulmaz ikilileri arasında yer aldı.

Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız?

Şoray’ın Kadir İnanır’ın ardından yaptığı “O her zaman benim kalbimde olacak” açıklaması ve Selvi Boylum Al Yazmalım filminden kalan yazması da yeniden gündeme geldi. Sultan, “Elimde bir tek o kaldı” diyerek bu özel hatırayı veremeyeceğini söylemişti.

Türkan Şoray, Kadir İnanır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkan Şoray'dan Kadir İnanır sorusuna tepki: Niye hatırlattınız? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    ölümde var türkan hanım 0 0 Yanıtla
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