Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek - Son Dakika
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Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek

02.06.2022 20:51
Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek

Dünyaca ünlü markalar için podyumlarda uzun süre top modellik yapan başarılı Ana Shine, müzik kariyer yolculuğunda Mert Hakan ve DJ FunkyC gibi başarılı Türk prodüktörlerle hazırladığı projelerle ve son olarak yayınladığı "Play with me" şarkısıyla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Ana Shine son verdiği röportajda "Türk prodüktörlerle çalışıyorsunuz, önümüzdeki dönemlerde Türkçe şarkılar yapacak mısınız?" Sorusuna karşılık şunları söyledi : " Türkiye'yi, Türkleri, Türkiye'nin doğasını, geleneklerini ve müziğini çok beğeniyorum. Otantik bir Türk müziği yapmak istiyorum bunun için de Türkçe öğrenmek ve Türk ruhuyla bağdaşmak istiyorum. Yakında Türkiye'ye geldiğimde Türkçe öğrenmek için bir başlangıç yapacağım."

Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek
Türkçe Öğrenmek İçin Türkiye'ye Gelecek
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Kaynak: Snob Magazin

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