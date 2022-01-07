Üye Girişi
Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi - Son Dakika

Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi

07.01.2022 13:12
Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi

Dillere pelesenk olan şarkıları ile milyonların sevgilisi haline gelen başarılı sanatçı Buray 2021 yılını zirvede kapattı. İşte detaylar…

Birçok müzik platformu tarafından yılın en iyileri arasında gösterilen ve 2021 yılında milyonlarca müzikseverin kalplerini fethetmeyi başaran Buray, Radiomonıtor Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen ve izlenen sanatçısı oldu.

Yenilikçi müzik platformlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda da zirveyi kimselere bırakmayan başarılı sanatçı, 2022 yılında da müziğin nabzını tutmaya devam edecek.

Yeni yılın ilk konserini ise 4 Şubat'ta Zorlu Psm'de verecek olan Buray, kış turnesine de kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi
Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi

YORUMLAR
500

Türkiye, Radyo, Müzik, Buray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi - Son Dakika Magazin


Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Göztepe'den Mirallas hamlesi Göztepe'den Mirallas hamlesi         
12:07
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendi         
10:16
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
13:12 Edirne'de yaşayan genç kadın her güne korkuyla uyanıyor
12:54 ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 13:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement