Türkiye 2021'de 'Buray' dinledi

Birçok müzik platformu tarafından yılın en iyileri arasında gösterilen ve 2021 yılında milyonlarca müzikseverin kalplerini fethetmeyi başaran Buray, Radiomonıtor Türkiye verilerine göre yılın en çok dinlenen ve izlenen sanatçısı oldu.

Yenilikçi müzik platformlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda da zirveyi kimselere bırakmayan başarılı sanatçı, 2022 yılında da müziğin nabzını tutmaya devam edecek.

Yeni yılın ilk konserini ise 4 Şubat'ta Zorlu Psm'de verecek olan Buray, kış turnesine de kaldığı yerden devam edecek.