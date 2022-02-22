Türkiye Güzeli Duygu Çakmak'tan Doğu'ya Destek - Son Dakika
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Türkiye Güzeli Duygu Çakmak'tan Doğu'ya Destek

22.02.2022 21:44
Türkiye Güzeli Duygu Çakmak'tan Doğu'ya Destek

Doğu illerine verdiği desteklerle bilinen, Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, Şırnak'ın sembolü Cizre Kalesi, Mem U Zin Türbesini ve Dengbej evini ziyaret etti. İşte detaylar...

Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek 37 ülke arasında 3.olan Duygu Çakmak, tarihi ve doğal güzellikleriyle moda çekimlerinin uğrak yeri ile sinema filmlerinin doğal platosu haline gelen Cizre ilçesini ziyaret etti. "Ben ne doğuyum, ne Batıyım Anadolu'yum" diyen Türkiye güzellerinden Çakmak, doğu illerinin medyada farklı olarak lanse edilmesinin üzerine Cizre'yi ziyaret ederek bu algıları kırmak istediğini dile getirdi.

"BURADA GÜZEL BİR TABİAT VAR"

Tarihi olaylara ve aşklara ev sahipliği yapmış olan Cizre'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Çakmak, doğunun her tarafının çok güzel ve harika yerleri olduğunu ifade etti. Çakmak, "Bizler, burada çekimlerimizi yaparak buraların güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Burada çok güzel bir tabiat var, Cudi Dağı var. Bu güzellikleri insanlara gösterebilmek için buradayız. Bundan sonraki çalışmalarımda da burada olacağım. Önümüzdeki aylarda Cudi Dağının tepesine, Sefine Bölgesine çıkacağız. Bundan sonraki çalışmalarımın çoğunu doğu illerinde yapmayı düşünüyorum. Çünkü buraların üzerindeki kötü algının değişmesine ihtiyacı var. Ben ne doğuyum ne batıyım, ben, Anadolu'yum. Onun için buradayım ve burada olmaya devam edeceğim" dedi.

CİZRE DENGBEJ EVİNİ ZİYARET ETTİ

Mem ile Zin'in türbelerini ziyaret edip dualar okuduktan sonra çekimler yapan Çakmak, ardından Cizre Dengbej evini ziyaret etti. Çakmak, ilçesindeki tarihi mekanlarda moda çekimleri yaptıktan sonra Habur Sınır Kapısını da ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Şırnak'tan ayrıldı.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Şırnak, Europe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türkiye Güzeli Duygu Çakmak'tan Doğu'ya Destek - Son Dakika


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