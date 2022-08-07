Geleceğin Şampiyonundan Minik Hamburger İkramı

Baytar Steakhouse özel hamburgerlerini Enes Baytar ile birlikte hazırlayan Zayn Sofuoğlu ikrama babası Kenan Sofuoğlu
ile başlayarak diğer sporcuları ve pistte bulunan izleyenleri sırayla dolaştı.
Dünyanın en minik hamburgeri unvanını şimdilik elinde bulunduran ve bir çok ödül alan Enes Baytar, 'Zayn'ın pistteki başarısı kadar, damak tadı, lezzet konusunda da çok başarılı. Minik şampiyona daha sonra özel bir şampiyon hamburgeri yapacağım.' dedi.
Geleceğin Formula1 pilotu olarak gösterilen Kenan Sofuoğlu'nun en küçük oğlu Zayn Sofuoğlu sempatik ve neşeli tavrı sporcularında motivasyonunu kat kat artırdı.
Dünya şampiyonu yarışçılardan Toprak Razgatlıoğlu
, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ve birçok yarışçı minik hamburgerlerin hem lezzeti hem de küçüklüğü nedeniyle rekorları hak ettiğini söyledi.
Kaynak: Snob Magazin
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