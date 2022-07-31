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Orhan Şallıel, Türkiye, Gülşen, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Gülşen Paris'i Harbiye'ye Taşıdı - Son Dakika

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