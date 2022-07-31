Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği ve izdihama yol açan konserde İstanbullular Gülşen
'in tarzı ve performansı ile unutulmaz bir yaz gecesine şahitlik etti.
2,5 saat süren konserde tüm hit şarkılarını seslendiren sanatçıya Orhan Şallıel
yönetiminde 56 Kişilik senfoni Orkestrası Eşlik Etti.
Gülşen muhteşem Harbiye gecesinde iki ayrı kostüm giydi. Gülşen, Valentino
2022 Sonbahar/Kış koleksiyonundan özel parçalar yollanan Gigi Hadid
, Zendaya, Dupa Lipa, Anne Hathaway
gibi dünya starları arasına girdi.
Valentino'nun bu koleksiyonundan iki özel parça Paris
'ten bu konsere özel olarak gönderildi. Gülşen stili ile sadece Türkiye
nin değil dünyanın da gözünün üzerinde olduğunu kanıtladı.
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika › Magazin › Gülşen Paris'i Harbiye'ye Taşıdı - Son Dakika
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