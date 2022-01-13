Twitter'dan Leman Sam'a sansür! Tepki çeken 'Soysuz Araplar' tweeti silindi

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Leman Sam, Twitter'dan geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, "Soysuz Araplar" ifadesini kullandı. Sam'ın tepki çeken paylaşımına Twitter'dan da hamle gecikmedi.

"SOYSUZ ARAPLARA TEPKİLİ OLDUĞUM İÇİN LİNCE MARUZ KALDIM"

Leman Sam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum için uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DAN SANSÜR

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen ve binlerce kişinin tepki gösterdiği paylaşımı Twitter'dan da sansür gecikmedi. Twitter, Sam'ın ırkçı söylem içerek paylaşımını sildi.