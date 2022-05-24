Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi?

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Türkan'ın boşanmak için kararlı olduğu Somer'in boşanmaktan vazgeçtiği görüldü.
Somer annesine yeniden Türkan ile beraber olmayı denemek istediğini söylerken Rüçhan, Türkan'ı yeniden gelin olarak istemediğini belirtti.
Son sahnede sahilde buluşan Somer ve Türkan'ın konuşması sırasında çalan şarkı ve "Her sevda bir veda" sözleri duygusal anlar yaşattı. Somer sonunda barışmak için Türkan'ı ikna edebilecek mi?
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