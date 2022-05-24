Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi? - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi?

24.05.2022 14:39

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş, bu akşam 13. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde boşanma hazırlığı yapan yapan Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi? İşte dizinin yeni bölümünün detayları...

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

SOMER BOŞANMAKTAN VAZGEÇİYOR

Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Türkan'ın boşanmak için kararlı olduğu Somer'in boşanmaktan vazgeçtiği görüldü.

Somer annesine yeniden Türkan ile beraber olmayı denemek istediğini söylerken Rüçhan, Türkan'ı yeniden gelin olarak istemediğini belirtti.

SOMER VE TÜRKAN KONUŞURKEN ÇALAN ŞARKI DUYGUSAL ANLAR YAŞATIYOR

Son sahnede sahilde buluşan Somer ve Türkan'ın konuşması sırasında çalan şarkı ve "Her sevda bir veda" sözleri duygusal anlar yaşattı. Somer sonunda barışmak için Türkan'ı ikna edebilecek mi?

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Üç Kız Kardeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Somer ve Türkan aşklarına bir şans daha verecek mi? - Son Dakika


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