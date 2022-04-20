Üç Kız Kardeş'in son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Somer, Mine'ye geri dönüyor! - Son Dakika

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve salı akşamları ekranlara gelen 'Üç Kız Kardeş' dizisi, 19 Nisan tarihinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever'in yer aldığı dizinin son bölümünde; Rüçhan ve Türkan arasında yaşananların yanı sıra, Somer'in Mine'ye geri dönmesi dikkat çekti.

Ayvalık'ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümünde; Türkan'ın kendisine aşık olup olmadığını soran Somer, ondan "Cevabından korktuğun şeyleri bir daha bana sorma" yanıtını alınca ona unut vermek istemediğini belirterek; eve dönmek istedi. Yolda Mine'nin arabasını görünce panik olan ikili, onun evine gitti. Bu sırada Somer gelmeyince intihar etmeyi düşünen Mine'yi eski eşi kurtardı ve onu evine götürdü.

MİNE KAYIPLARA KARIŞTI

Aynı anlarda Mine'nin her şeyi itiraf ettiği mektubu okuyan Somer, Türkan'ın ardından Mine ve Nihat'ın içeri girmesiyle şoke oldu. Eşini de alıp oradan giden Somer, ertesi sabah annesine hesap sordu. Mine'yi hayatından çıkarsa da Türkan'ı istemediğini söyleyen Somer, boşanma davasını açacağını söyledi. Bunun ardından Türkan'a sert bir uyarıda bulunan Rüçhan Hanım, eğer boşanma davası konusunda kocasını ikna edemezse onu evden göndereceğini belirtti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINDA MENÜ KRİZİ

Araları bozuk olan anne ve babalarının evlilik yıl dönümlerini unutmayan Dönüş ve Derya, onlar için kutlama tertip etmek istedi. Plana ablaları Türkan'ı da dahil etmek isteyen kızlar, Somer'le ikisinin yanına giderek durumu anlattı. Kızları kırmayan Somer, havuz başında bir parti düzenlemeyi kabul etti. Bu durumdan hoşlanmayan Rüçhan Korman, kendince bir plan yaparak çeşitli deniz ürünlerini olduğu bir davet sofrası hazırlattı.

Konuklar aç kalırken; davetsiz misafir olarak partiye gelen Fatih, ağabeyinin oturduğu evi butik otele çevirmek istediğini belirtti. Bu sözler herkesi şoke ederken, dans sonrası keyifler yerine geldi.

TÜRKAN GİZLİ GİZLİALTINLARINI BOZDURDU

Halası Nezahat ile anne ve babasının durumunu çözmek isteyen Türkan, kendisinden para isteyen amcasına 'tamam' dedi. Evden gidip düğün takılarını alan ve bir kısmını bozduran Türkan, bunu kimseye söylemedi. Ancak kuyumcu Rüçhan Hanım'ı arayınca olanlar oldu. Gelinin yaptığına çok sinirlenen Rüçhan Hanım, ona durumu çaktırmadan altınları kasaya koyacağını söyledi. Eksik olan altın ve bilezikleri fark eden Rüçhan, Türkan'a her şeyi itiraf ettirdi. Bunun üzerine "Bizim gelinimiz asla böyle bir şey yapmaz! Adımızı çiğneyip gidip kuyumcuda altın bozdurmaz" dedi. Ailesini hırsızlıkla itham edeceğini belirten Rüçhan, Türkan'ın ağlamasını da dinlemedi.