Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor! - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!

10.05.2022 15:20

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam 11.bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Somer, yeni bölümde kendisini bir türlü dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçıracak.

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam 20.00'da izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven yer aldığı dizi, fragmanı ile beğeni topladı.

SOMER KENDİSİNİ DİNLEMEYEN TÜRKAN'I SIRTINA ALARAK KAÇIRIYOR

Yayınlanan fragmanda; Türkan ile konuşmaya gelen Somer'in başarılı olamadığı görüldü. Somer'i dinlemeyen Türkan, ona sert sözler söyledi.

Vazgeçmeye niyeti olmayan Somer, sırtına aldığı Türkan'ı kaçırdı. Bu anları Derya ile Dönüş gördü.

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Üç Kız Kardeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor! - Son Dakika


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