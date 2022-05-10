Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, bu akşam 20.00'da izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven yer aldığı dizi, fragmanı ile beğeni topladı.
Yayınlanan fragmanda; Türkan ile konuşmaya gelen Somer'in başarılı olamadığı görüldü. Somer'i dinlemeyen Türkan, ona sert sözler söyledi.
Vazgeçmeye niyeti olmayan Somer, sırtına aldığı Türkan'ı kaçırdı. Bu anları Derya ile Dönüş gördü.
Son Dakika › Magazin › Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor! - Son Dakika