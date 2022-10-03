Üç Kız Kardeş... NESRİN ŞİDDETTE UĞRAYAN KIZINI BABA EVİNE GÖTÜRÜR! - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş... NESRİN ŞİDDETTE UĞRAYAN KIZINI BABA EVİNE GÖTÜRÜR!

03.10.2022 16:37
Üç Kız Kardeş... NESRİN ŞİDDETTE UĞRAYAN KIZINI BABA EVİNE GÖTÜRÜR!

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş 20. bölümü ile 4 Ekim Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Üç Kız Kardeş 'in 20. bölümünün özeti şöyle;

Rüçhan'ı Türkan'a şiddet uygularken yakalayan Nesrin, Rüçhan'ı dinlemeden Türkan'ı elinden çekip alır ve baba evine götürür.

Somer, Türkan'ı alıp yanına getirmek istese de Nesrin buna izin vermez.

Türkan annesini ikna etmek için Somer'i sevdiğini ve Rüçhan Hanımla yaşadıkları sorunlu günlerin geride kaldığını söyler. Fakat Nesrin ikna olmaz.

Uzun bir aradan sonra Nesrin'in yeniden yerine gelen hafızası aileyi sevince boğar.

Sadık, Nesrin'e hatırlayamadığı zamanları anlatır.

Mine, Somer'in ilgisini çekememesinin sebebini bebeği Kiraz'ın varlığı olarak yorumlar.

Mine, ağır bir lohusa depresyonunun içinde olduğu için Kiraz'a istemeden de olsa zarar verir.

Kiraz'ın yaşadığı rahatsızlık Somer'i zor durumda bırakır.

Derya, telefonlarına çıkmayan Hakan'ın peşine düşer.

Serdar, Dönüş ve Derya, Hakan'ı bulmak için İzmir'e gider.

Derya'nın Hakan'ın gidişiyle yaşadığı üzüntü ve Fatih'in babası olduğunu iddia etmesi üzerine içine düştüğü depresyona kıyamayan Serdar, Dönüş ve Derya, gerçekler ve tatlı yalanlar arasında kalır.

Rüçhan, Mustafa'nın varlığından rahatsız olur ve Mustafa'nın neden Ayvalık'ta olduğunu sorgular.

Özer, yıllar önceki aşkı ve oğlu Mustafa'nın annesi Sevilay'la yeniden karşılaşır.

Türkan ve Somer aralarındaki engellere rağmen kavuşabilecek mi?

Derya, Hakan'ın gidişiyle kırılan kalbini onarabilecek mi?

Rüçhan, Türkan ve Nesrin'e karşı kendisini haklı çıkarabilecek mi?

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Kaynak: Magazinkolik

Üç Kız Kardeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş... NESRİN ŞİDDETTE UĞRAYAN KIZINI BABA EVİNE GÖTÜRÜR! - Son Dakika

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