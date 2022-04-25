Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?

25.04.2022 15:47

Bu akşam 24. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Üç Kuruş'ta Kılıç yeni hamlesiyle kendi hayatını tehlikeye atarken, Çetin ise annesinin katiliyle bir arada yaşamak istemez.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç kuruş dizisinde Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. "Kartal'ın evine gelen misafir kim?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim? - Son Dakika


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