Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim? - Son Dakika

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç kuruş dizisinde Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. "Kartal'ın evine gelen misafir kim?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.