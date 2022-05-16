Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kartal intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kartal intikam almak için nasıl bir plan yaptı?

16.05.2022 14:58

Bu akşam 26. bölümüyle izleyiciyle buluşan Üç Kuruş dizisinde Bahar'ın ölümü Kartal'ı büyük yıkıma uğrattı. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın kimseyi dinlemeye niyeti yoktur.

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş'taKartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Ferhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

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Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kartal intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika


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