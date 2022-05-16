Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kartal intikam almak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş'taKartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.

ÜÇ KURUŞ'TA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Ferhan, Kartal'a intikam için harekete geçecek gücü verir. Efe ve Çetin son anda Kılıç ve Baybars'ı ellerinden kaçırmış olmalarına rağmen Kartal'ı kendine getirmeleri gerektiğinin farkındadır. Fakat intikam peşinde tek başına ölümüne yürüyen Kartal'ın hep bir adım gerisindelerdir. Kılıç ve Baybars arasında Bahar'ın ölümü nedeniyle yaşanan gerginlikten sonra Baybars kaçma planına yalnız devam etmek zorunda kalır. Kartal, Baybars'ı köşeye sıkıştırdığını düşündüğü anda yeniden bir seçim yapmak zorunda kalır.