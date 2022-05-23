Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?

23.05.2022 15:03

Final yapmasına kısa süre kalan Üç kuruş dizisinde bu akşam 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır.

Başrolünde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç Kuruş dizisinde Ailesini korumakta kararlı olan Efe gözünü karartır ve Şahin ile Çetin'i de dahil ederek son perdeyi açacak planını hayata geçirir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Kılıç, Kartal'la beraber Baybars'ın öldürülmesinde payı olan kardeşi Çetin'i de ölüm listesine alır. Kılıç, intikam için en şiddetli biçimde saldırdığında aile üyelerinden birine daha zarar verir. Şiddetin sadece daha fazla şiddet doğurduğunu gören Leyla, Kartal'a karşı Efe'nin yanında yer alır.

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Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek? - Son Dakika


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