Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı? - Son Dakika

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizide Kartal yaşananlardan sonra gözyaşı dökerken ona en büyük desteği Bahar verecektir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.