Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı? - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı?

19.04.2022 09:34
Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı?

Dün akşam 23. bölümle izleyicisiyle buluşan Üç Kuruş dizisinde Efe, Kılıç'tan hesap sormak için ölümüne bir düello yapar. Kimseye haber vermeyen Efe, nasıl bir plan hazırladı?

Başrollerinde Ekin Koç, Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı dizide Kartal yaşananlardan sonra gözyaşı dökerken ona en büyük desteği Bahar verecektir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLDU?

Bütün aile Neriman'ın kaybıyla büyük bir sarsıntı yaşar. Baybars, Neriman'ı öldüren Kılıç'a sevdiği kadının tek hatırası olan Çetin'i geri getirme görevi verir. Kılıç, Çetin'i ararken Efe'yle karşılaşır ve ikili arasında ölümüne bir düello başlar. Kartal bu süreçte ailesini korumaya çalışırken Kılıç, Kartal'ın hesap etmediği bir adım atacaktır.

Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı?
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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak? Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak? Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragman Üç Kuruş 23. Bölüm 2. Fragman

Ekin Koç, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Kılıç kavgasında neler yaşandı? - Son Dakika


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