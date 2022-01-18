Üç Kuruş dizisinde şaşırtan ayrılık! Kartal cezayı ona verdi

Pazartesi akşamları seyircisi ile buluşan Üç Kuruş'ta heyecan bitmiyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırığı Kartal karakterinin 10'uncu bölüm final sahnesinde Nezih'i öldürmesi izleyenleri şoke etti. Kimsenin beklemediği bu veda sonrası Zafer Algöz Üç Kuruş'tan erken ayrılmış oldu.

ÜÇ KURUŞ'TA ŞAŞIRTAN VEDA

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş hikayesiyle her Pazartesi heyecan ve gerilime sahne oluyor. Dizinin 17 Ocak 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan 10'uncu bölümünde Kartal'ın cezayı keserek Nezih'i öldürmesi herkesi şaşırttı.

ÜÇ KURUŞ 10. BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca, ona önemli bir mesaj bırakır. Efe, İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde, Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşın sonunu galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin eşiğinde bulur. Kartal, Nezih'le savaşında hayatta kalabilmek için zekası kadar Bahar'a ihtiyacı olduğunu anlar. İrfan ise hiç kimsenin beklemediği bir manevrayla yeni oyununun ilk hamlesini yapar.