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Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor - Son Dakika

Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor

31.01.2022 15:18

Üç Kuruş 12. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Neriman'ın Leyla'ya büyük sırrını söylediği sahne izleyenleri şoke ediyor. Yerini sadece Baybars'ın bildiği ve doğurduktan sonra yüzünü hiç görmediği oğlunu aradığını söyleyen Neriman'ın hali izleyenleri derinden etkiliyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 11. Bölümünde; Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker.

Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar

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Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor - Son Dakika
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