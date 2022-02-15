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Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi? - Son Dakika

Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?

15.02.2022 11:16
Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?

Dün akşam 14. bölümüyle ekrana gelen Üç Kuruş'ta Kartal, intikam almak için Korkmaz'ın peşine düşer. Bu duruma engel olmak isteyen Efe'nin ise eli kolu bağlıdır.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi her Pazartesi Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaktadır.

ÜÇ KURUŞ'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin'den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır. Kartal'ın Korkmaz'dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay'la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Çetin, Kartal'ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe'ye onun iyiliği için Kartal'ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin'in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin'in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade'yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan'la bir pazarlığa girer.

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Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi? - Son Dakika
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