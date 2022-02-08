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Üç Kuruş'ta dün neler oldu? - Son Dakika

Üç Kuruş'ta dün neler oldu?

08.02.2022 10:02
Üç Kuruş'ta dün neler oldu?

Show Tv'nin sevilen dizilerinden olan Üç Kuruş dizisinde dün heyecanlı sahneler yaşandı. Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 13. Bölümünde; Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister.

Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Güncel, Son Dakika

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