Camdaki Kız'a büyük transfer! Yakışıklı oyuncu dengeleri değiştirecek - Son Dakika
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Camdaki Kız'a büyük transfer! Yakışıklı oyuncu dengeleri değiştirecek

26.09.2022 15:01

Üçüncü sezona bomba gibi bir giriş yapan Camdaki Kız dizisine bir bomba transfer haberi daha geldi. Büyük ilgiyle takip edilen diziye başarılı oyuncu Cemal Hünal dahil oldu. Hünal, dizide Koroğlu ailesinin kızları Selen'in (Selma Ergeç) eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek.

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Birbirinden tecrübeli ismin yer aldığı dizinin her bölümünde ayrı bir entrika ekrana gelirken, diziye ünlü bir isim dahil oldu.

SELEN'İN ESKİ SEVGİLİSİ GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Issız Adam filminde 'Alper' karakteriyle hafızalara kazanan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. Koroğlu ailesinin kızları Selen'in eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek olan başarılı oyuncu dizideki dengeleri yerinden oynatacak.

Camdaki Kız'a bomba transfer! Yakışıklı oyuncunun gelmesiyle dengeler bir kez daha yerinen oynayacak

ASİ DİZİSİNDE DE PARTNER OLMUŞLARDI

Yıllar önce yayınlana Asi dizisinde de partner olan Cemal Hünal ve Selma Ergeç'in yeniden bir araya gelmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

Camdaki Kız'a bomba transfer! Yakışıklı oyuncunun gelmesiyle dengeler bir kez daha yerinen oynayacak
Camdaki Kız'a bomba transfer! Yakışıklı oyuncunun gelmesiyle dengeler bir kez daha değişecek
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Cemal Hünal, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'a büyük transfer! Yakışıklı oyuncu dengeleri değiştirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'a büyük transfer! Yakışıklı oyuncu dengeleri değiştirecek - Son Dakika
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