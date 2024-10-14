Ufuk Özkan\'dan \'nafaka\' isyanı: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem

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Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olan 'Geniş Aile'de hayat verdiği 'Cevahir' karakteri ile ünlenen oyuncu Ufuk Özkan, uyguladığı yanlış diyet sonucu siroza yakalanmış ve geçiridiği zor günler sonrasında tedavisi olumlu sonuç vermişti. Özkan, son olarak ise eşiyle yaşadığı 'nafaka' sorunuyla gündeme geldi.

2 YIL ÖNCE TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2005 senesinde nikah masasına oturan Ufuk Özkan ile Nazan Güneş çifti, 2 yıl önce tek celsede boşandı. Sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayırdığı eski eşinden bir oğlu bulunan Özkan, ödediği nafakaya ise isyan etti.

"114 BİN TL KAZANMIYORUM Kİ, NASIL ÖDEYEYİM"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun saatler çalışamadığını belirten Özkan, artık yalnızca tiyatro oyunlarında sahne aldığını ifade etti. Dolayısıyla nafaka için belirlenen tutarı ödeyecek kadar para kazanamadığını kaydeden ünlü isim, nafaka düşürme davası açtığını söyledi.

Özkan, "Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 yıl önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem" diye konuştu.

"DİZİ YAPMIYORUM, GELİRİM DÜŞTÜ"

Sağlığı için dizi yapmadığını ve bu yüzden de gelirinde ciddi bir düşüş meydana geldiğini aktaran 49 yaşındaki Özkan, "Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum. Otelden oyuna gidiyorum" şeklinde konuştu.