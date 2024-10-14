Ufuk Özkan'dan 'nafaka' isyanı: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem - Son Dakika
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Ufuk Özkan'dan 'nafaka' isyanı: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem

Ufuk Özkan\'dan \'nafaka\' isyanı: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2 yıl önce boşandığı eşine nafaka düşürme davası açtı. Nafaka için ödemesi gereken miktarın 114 bin TL olduğunu ifade eden Özkan, ''Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki; yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem'' dedi.

14.10.2024 11:58
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Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olan 'Geniş Aile'de hayat verdiği 'Cevahir' karakteri ile ünlenen oyuncu Ufuk Özkan, uyguladığı yanlış diyet sonucu siroza yakalanmış ve geçiridiği zor günler sonrasında tedavisi olumlu sonuç vermişti. Özkan, son olarak ise eşiyle yaşadığı 'nafaka' sorunuyla gündeme geldi.

2 YIL ÖNCE TEK CELSEDE BOŞANDILAR

2005 senesinde nikah masasına oturan Ufuk Özkan ile Nazan Güneş çifti, 2 yıl önce tek celsede boşandı. Sessiz sedasız bir şekilde yollarını ayırdığı eski eşinden bir oğlu bulunan Özkan, ödediği nafakaya ise isyan etti.

"114 BİN TL KAZANMIYORUM Kİ, NASIL ÖDEYEYİM"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun saatler çalışamadığını belirten Özkan, artık yalnızca tiyatro oyunlarında sahne aldığını ifade etti. Dolayısıyla nafaka için belirlenen tutarı ödeyecek kadar para kazanamadığını kaydeden ünlü isim, nafaka düşürme davası açtığını söyledi.

Özkan, "Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 yıl önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem" diye konuştu.

"DİZİ YAPMIYORUM, GELİRİM DÜŞTÜ"

Sağlığı için dizi yapmadığını ve bu yüzden de gelirinde ciddi bir düşüş meydana geldiğini aktaran 49 yaşındaki Özkan, "Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum. Otelden oyuna gidiyorum" şeklinde konuştu.

3-sayfa, Magazin, Ünlüler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ufuk Özkan'dan 'nafaka' isyanı: Hiç harcama yapmasam da ödeyemem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gencer Guney:
    ömür boyu nafaka mi olur, asalak gibi gurursuz alanlar, ihtiyaç varsa belirli bir süre olabilir 97 6 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    boşandığı eşi para delisi düşmüş adamın pesine 70 3 Yanıtla
  • Cosdan:
    114 bin nafaka cidden büyük para.bunun adı nafaka değil resmî haraç gibi birşey.bu karar ağır olmuş.Türkiye şartlarına göre karar alınmalı.asgari ücret ve emeklilerin aldığı ücretler karar alınırken gözönüne alınmalı 59 1 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Yazıktır ya. Bu nasıl sistem nasıl bir kanun. Nerde eşitlik nerde adalet 55 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    evlenmeyin bosanacaksiniz belli bosuna borc yukune girmeyin turkiyede evlilik bitti 47 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    Nafaka acil kaldırılmalı çok ivedi derhal?????? 20 1 Yanıtla
  • Beqq:
    Çalışan kadınla evlenseymiş o zaman. Çalışmayan kadınla evlenip nafaka için ağlamayacaksınız, evet kadın bir başkasıyla evlenene kadar mecbur ödeyeceksin takır takır. 2 17 Yanıtla
  • Osman Koca:
    gerçekten istiyacı olan için tabiki önemli.ama geçim kaynağı olarak görülmesin 17 1 Yanıtla
  • oguz ates:
    aylık 17 binle geçinen insanlar var 114 bin vermesi için 250 bin kazanması lazım 15 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bir gün evli kal ömür boyu nafaka öde böyle bir adalet inanç yasa mevzuat saman yolu galaksisinde yok yahu çok rezil haksız bir durum derhal düzeltilmelidir 14 1 Yanıtla
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