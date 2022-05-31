Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf! - Son Dakika
Üye Girişi

Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!

31.05.2022 00:51
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!

Uğur Aslan, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Delexu Hotel'de sahne aldı.  Aslan, kendisini dinlemeye gelen bin 500 kişiye unutamayacağı bir sahne performansı sergiledi.

"Dizi, sahne performansı ve müzikal sizi zorlamıyor mu?" sorusuna Uğur Aslan "Fiziksel olarak yorucu ama kendimize dinlenebileceğim alanlar yaratıyorum. İtiraf etmek gerekirse çok yorucu" dedi.

DİZİ DAHA YORUCU

"Dizi oldukça mesai gerektiren bir iş, fiziksel olarak çok efor sarf etmeniz gereken bir iş. Mesai süreleri çok uzun, yayın sürelerinin uzun olmasından dolayı orada bir yoğunluk var ama sahne tarafı her şeyinizle performans yapmanız gereken bir şey. 'Afara' arabesk müzikalinde ekstra bir yorgunluk söz konusu. Hem hikaye anlatıp hem şarkı söylüyorum. İkisi birbirine yakın ama dizi daha yorucu" dedi.

ORADA YORGUNLUK ATTIK

Rol aldığı 'Yargı' dizisinin sezon finali çekimlerinin tamamlanmasının ardından ekip arkadaşları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun danslarının sosyal medyada ilgi gördüğü Aslan'a hatırlatılınca," Orada yorgunluk attık, sezon finali sahnesini çektiğimiz bir yerde prodüksiyon bir alan ayırmıştı bize, burada biraz eğlenip yükünüzü atın diye. Hakikaten herkesin ortak kelimesi şeydi yorulmuşuz. Tatlı bir yorgunluktu" dedi.

SÜRPRİZ OLMADI

Dizinin bu kadar başarılı olacağına inandığını söyleyen Uğur Aslan, "Benim açımdan şundan dolayı sürpriz olmadı, Sema ilk senaryoyu yazdığında ilk okuyanlardan biriyim. Ben ona da söyledim. İnanılmaz bir hikaye yakalamışsın, inanılmaz yazmışsın. Buradan başka türlü bir sonuç beklemek mümkün değildi zaten. Benim açımdan sürpriz olmadı açıkçası. Biraz kibirli oldu ama gerçekten hissettiğim şeyi paylaştım yani."

AVRUPA TURNESİNE AİLECE GİDECEĞİZ

Dizi, sahne, müzikali nasıl yönettiniz, zorlanmadınız mı? Sorusuna "3 tane çocuğum var benim, biraz sıkıntılı oldu. Şikayet etmeye başladılar son dönemlerde, seni göremiyoruz artık diye. Bu biraz beni geriye doğru çekti, işin doğrusu. Sezon tatil olur olmaz, oluşan geniş zamanlarımı onlara ayırdım. Avrupa turnesi var yakın zamanda oralara çocuklarımı ve eşimi de götüreceğim. O boşluğu da öyle doldurayım, benimle vakit geçirsinler" dedi.

ŞÖHRETTEN ŞİKAYET ETMEM

Dizi ve müzikalle beraber tanınırlığınız bir hayli arttı, durumdan memnun musunuz? sorusuna Aslan" Gayet memnunum tabi ki. Bizim işimizin geri dönüşünü almak sizi ne kadar çok insanın sevdiği ve teveccüh gösterdiğiyle ilgili bir durum. Birçok sayıda insanın beni tanıyor olması hem iş anlamında bana kendimi iyi hissettiriyor. Mutluluk verici bir duygu. Bununla beraber çok ciddi şekilde sorumlulukta hissettiriyor insana. Yaptığınız her harekete dikkat etmeniz gibi tuhaf bir duyguyla yaşıyorum artık. Yolda yürürken, bir yerde oturup çay içerken oralarda biraz kafası karışık haldeyim ama bence müthiş bir duygu, şikayet edilecek bir şey yok" dedi.

SAHNE BİRAZ DAHA ÖNDE

Dizi ve sahne arasında bir tercih olsa hangisini seçerdiniz? Sorusuna "Ben sahneyi çok seviyorum. Sahnede şarkı söyleyip hikaye anlatmak falan benim açımdan o kadar değerli bir şey ki. Çünkü insanlarla çok sıcak temas halindesiniz. Bir şey söylüyorsunuz tepki alıyorsunuz. Şarkı bitiyor alkışlanıyorsunuz. Hikayenizi anlatıyorsunuz duygularıyla katılıyorlar. Dizi ya da televizyon dediğiniz şey biraz daha soğuk bir alan, onun da yayından sonraki geri dönüşleri çok haz verici. İkisi birbiriyle eş mi desen, sahne biraz bende daha önde" şeklinde cevapladı.

Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!
Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf!

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı Ukrayna savaşı: Eurovision'u kazanan Kaluş Orkestra kupasını İHA satın alınması için sattı
Kaynak: Snob Magazin

Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Yargı, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf! - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 01:14:26. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur Aslan'dan Samimi İtiraf! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement