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Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi - Son Dakika

Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

28.12.2021 09:18
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ve Sinema Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 17.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu ve Sinema Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kar Film Festivali (International Snow Film Fest) 23-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti.

İlki 2004 yılında gerçekleşen ve bu yıl 17.si düzenlenen festival; kısa film yarışmasının düzenlenmesi, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinin söyleşileri, fotoğraf ve İran Hüsnü Hat Sanatı (Nastalik) sergilerinin düzenlenmesi, aynı zamanda belgesel, kurmaca, deneysel, animasyon, reklam filmi, kamu spotu ve senaryo kategorilerinde çalışmalarını gönderen yarışmacıların değerlendirilmesiyle sona erdi.

"Kar Film Festivaline Ev Sahipliği Yapmak Gurur ve Mutluluk Veriyor"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz: "Üniversitemiz tarafından geleneksel hale gelen Kar Film Festivalinin 17'ncisini düzenliyor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinden ve İran ile Azerbaycan gibi ülkelerden festivalimize çok sayıda katılımın gerçekleştiğini görüyoruz. Ulusal ve uluslararası ölçekte olan bu katılımların önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yılların birikimini, deneyimini, emeğini taşıyan festivalimizin katılımcılara ve öğrencilere faydalı olmasını temenni ediyor, festivalimizin gerçekleşmesine gösterdiği destek ve ilgiden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Üç Gün Boyunca Süren Festivale İlgi Oldukça Yoğun Oldu

"Hüsn-ü Hat", "Erzurum ve Yaşam" ve "Tebrizim" isimli sergilerin de yer aldığı festivalin ilk gününde TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven "Sinemada Devlet Destekleri ve TRT 12 Punto", Gazeteci ve Sunucu Kübra Par "Gazetecilik Üzerine", Türkiye'nin son zamanlarda en çok beğenilen dizisi olan Gönül Dağı dizi ekibi ve İranlı yönetmen, senarist, oyuncu Hadi Heczifar ile de sektöre yönelik söyleyişi düzenlendi.

Festivalin İkinci gününde; Azerbaycanlı yönetmen Cavid Tevekkül ile Azerbaycan sineması, oyuncu ve müzisyen Renan Bilek ile sinema eleştirisi, Alin Taşçıyan ve Mehmet Açar ile film eleştirisi, yönetmen Serdar Akar ile sinema ve yönetmenlik, İranlı yönetmen İda Panahandeh ve senarist Arsalan Amiri ile de film çekim aşamaları üzerine söyleyişi gerçekleştirildi.

İranlı yönetmen Saadetali Saeidpour ile İran sineması üzerine, Prof. Dr. Serdar Öztürk ve yönetmen Ali Özel ile de beyaz perdenin gelişimi ve geleceği üzerine söyleşinin gerçekleştiği 17. Uluslararası Film Festivalinin üçüncü günü İranlı müzik grubu İmaj'ın gerçekleştirdiği konserin ardından ödül töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi
Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

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Atatürk Üniversitesi, Sinema, İran, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Uluslararası Kar Film Festivalinin 17.si Atatürk üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi - Son Dakika Magazin


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