Ümraniye Belediyesi'nden Kadınları Güçlendiren Proje - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden Kadınları Güçlendiren Proje

Ümraniye Belediyesi\'nden Kadınları Güçlendiren Proje

Ümraniye Belediyesi, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile yaptığı protokol ile 'Moda Okulu Giyim Atölyeleri' projesini hayata geçiriyor. Proje, dezavantajlı bireylere destek olup, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine odaklanıyor.

25.12.2024 12:05  Güncelleme: 12:08
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Ümraniye Belediyesi, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile yaptığı bağış protokolü kapsamında "Moda Okulu Giyim Atölyeleri" projesini hayata geçiriyor. Bu proje, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bireylere destek olmayı hedeflerken, özellikle kadınların güçlenmesine odaklanıyor.

Proje kapsamında gençler, mesleki beceriler kazanarak kendilerine bir gelecek inşa ederken, kadınlara üretim yapma ve aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunulacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir yer edinmesini destekleyen bu proje, bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projenin Ümraniye için önemine dikkat çekerek, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Amb. Volkan Chih-Yang Huang'a teşekkür etti. Başkan Yıldırım, "Bu proje, kadınların üretkenliğini artırarak toplumda daha güçlü bir yer edinmelerine imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Amb. Volkan Chih-Yang Huang ise böyle bir projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını ve projenin başarısı için gereken desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Kadınların güçlendirilmesi, sosyal dayanışmayı ve üretkenliği teşvik eden Moda Okulu Giyim Atölyeleri projesi, Ümraniye'nin kalkınmasına ve bireylerin geleceğine katkı sunmaya hazırlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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