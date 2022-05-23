Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular - Son Dakika
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Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular

23.05.2022 18:51
Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Özaslan ile Mutaf'ın düğün yeri şaşırttı. İşte detaylar..

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir fotoğrafla uzunsüredir aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi aldığını duyurmuştu.

Ünlü çiftin düğününe dair detaylar ortaya çıktı.

PARİS'TE EVLENİYORLAR

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çift, 14 Haziran'da Fransa'da evlenecek.

25 kişilik arkadaş grubuyla Paris'e gideck olan çift, konsoloslukta nikah masasına oturacak.

CAN MAXİM MUTAF KİMDİR?

Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.94 metre boyunda ve 85 kilo. Babası Türk, annesi Rus kökenli. Mutaf'ın Rusya vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Can Maxim Mutaf'ın Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague'da 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır. Mutaf, şu anda Darüşşafaka Tekfen takımında basketbol kariyerini sürdürüyor.

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını "itsmeduygu" olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.

Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:

İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger'larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, "Nereden alayım, hangisi iyi" diye... "Bir kanal açsana" dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye'de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube'la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum. İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz...

Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular
Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular
Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular

YORUMLAR
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İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Can Maxim Mutaf, Basketbolcu, Evlilik, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Çiftten Şaşırtan Karar! İfşa Oldular - Son Dakika


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