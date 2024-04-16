Ünlü femomen Dilan Polat\'ın kurduğu vakıf faaliyet göstermediği gerekçesiyle fesh edildi

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü femomen Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ve bahis kanunlarına muhalefet suçlarından cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın kurduğu " Dilan Polat Kadın ve Çocuklara Eğitim ve Destek Vakfı " kurulduğu 1.5 yıllık süreç içerisinde faaliyet göstermediği gerekçesiyle fesh edildi.

Vakfın kurulduğu günden itibaren eğitim projeleri, seminerler, atölyeler ve rehberlik programları gibi çeşitli faaliyetlerin hiç birini gerçekleştirmediği öğrenildi.

Yönetiminde eşi Engin Polat'da vardı

Dilan Polat Kadın ve Çocuklara Eğitim ve Destek Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Dilan Polat bulunurken,eşi Engin Polat ise Başkan yardımcısı olarak görülüyordu.

1 milyon bağış yapmıştı

Dilan Polat Kadın ve Çocuklara Eğitim ve Destek Vakfı'na Engin Polat 1 milyon TL bağışta bulunmuştu.