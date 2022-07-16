Ünlü Gazeteci Hıncal Uluç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Gazeteci Hıncal Uluç Hayatını Kaybetti

16.07.2022 23:00
Ünlü Gazeteci Hıncal Uluç Hayatını Kaybetti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç, hayatını kaybetti. Uluç, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Ancak hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Usta gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu merak konusu oluyor. Sağlık sıkıntıları yüzünden bir süredir yoğun bakımda tutulan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç'un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenilmişti. 83 yaşındaki duayen gazeteci için karından beslenme yöntemine geçildiği de belirtilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Medyatava'nın haberine göre; doktorların tüm çabalarına rağmen Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Ancak vefatla ilgili henüz hastane tarafından bir açıklama yapılmadı.

"DURUMU AĞIR" DENİLMİŞTİ

Hıncal Uluç'un yakın dostlarından Sami Çölgeçen ise geçtiğimiz günlerde T24'e yaptığı açıklamada, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum, ünlü gazetecinin sağlık durumunun iyi olmadığını duyurmuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Hıncal Uluç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Gazeteci Hıncal Uluç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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