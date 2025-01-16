Ünlü İçerik Üreticisi Damla Kalaycık, Hermes Birkin Çantasını Satın Aldı

Magazin

Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak içerik üreticisi Damla Kalaycık, yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 360 bin liradan başlayan Hermes Birkin çantasını satın aldığı anları paylaştı.

O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, "Bu kadar görgüsüzlük olmaz" yorumlarını yaptı.