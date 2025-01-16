Ünlü İçerik Üreticisi Damla Kalaycık, Hermes Birkin Çantasını Satın Aldı - Son Dakika
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Ünlü İçerik Üreticisi Damla Kalaycık, Hermes Birkin Çantasını Satın Aldı

Ünlü İçerik Üreticisi Damla Kalaycık, Hermes Birkin Çantasını Satın Aldı

Sosyal medya fenomeni Damla Kalaycık, yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 360 bin liradan başlayan çantayı satın aldığı anları paylaştı. Kalaycık'ın paylaşımı sosyal medyada da çok konuşuldu.

16.01.2025 08:34
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Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak içerik üreticisi Damla Kalaycık, yıllarca bekleme sırası olduğu bilinen ve fiyatı 360 bin liradan başlayan Hermes Birkin çantasını satın aldığı anları paylaştı.

O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, "Bu kadar görgüsüzlük olmaz" yorumlarını yaptı.

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Son Dakika Magazin Ünlü İçerik Üreticisi Damla Kalaycık, Hermes Birkin Çantasını Satın Aldı - Son Dakika

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