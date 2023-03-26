Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı - Son Dakika
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Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

26.03.2023 15:42
Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta ile bir dönem Beşiktaş'ta oynayan şu an İngiltere'nin Newcastle United takımında ter döken Loris Karius ile çocuk beklediklerini duyurmuştu. Diletta Leotta'dan ilk hamilelik pozu geldi.

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, hamilelik pozunu paylaştı.

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurmuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Alman kaleci Loris Karius ile birlikte olan sunucu, sahilde poz verdi.

Sunucu, kırmızı mayoyla karnının çıktığı kareyi, "Birlikte ilk tatil" yazdı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel sunucu Diletta Leotta kumsalda hamilelik pozunu paylaştı - Son Dakika
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