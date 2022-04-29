Ünlü İsimler Özel Çocuklar İçin Buluştu - Son Dakika

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'na bağlı gençlerin de katılımıyla Gritti Pera Hotel'de gerçekleşen iftar yemeği Tanju Çolak, Safiye Soyman, Nuri Alço, Şenol İpek, Ferman Toprak, Tuğba Özay, Hatice ve Didem Delen gibi isimleri ağırladı.

Gecenin ev sahipleri Timur – Bahar Çakır ve iş insanı Mustafa Kokoç'un ön ayak olduğu buluşmada duygusal anlar yaşandı. Down sendromlu çocukların gecesine işlerini iptal ederek katıldığını söyleyen Safiye Soyman'ın, "Özel çocuklar için her türlü desteğe hazırım. Çünkü ben de özel bir çocuk annesiyim" dedi.

Gecenin en güzel haberi otel sahiplerinin 3 down sendromlu çocuk için otelde kalıcı iş imkanı sağlaması oldu.