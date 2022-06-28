Ünlü isimlerden Cüneyt Arkın paylaşımı

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından bir çok filmde sahne aldığı rol arkadaşları Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanmasının ardından Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Vefat haberi ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğdu. 85 yaşında yaşamını yitiren Arkın için Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Filiz Akın sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Yeşilçam'ın bir başka ünlü ismi Türkan Şoray, Cüneyt Arkın'la rol aldığı bir filmdeki fotoğraf karesiyle birlikte yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Canım Cüneyt. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak."

Hülya Koçyiğit, birlikte rol aldığı birkaç filmin fotoğraflarından oluşan kolaj ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın'ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını bir çınarını kaybettiği bugün sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesi başta olmak üzere hepimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.

Filiz Akın ise, rol aldıkları filmdeki şarkı birlikte şarkı söyledikleri bir sahneyi ekleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hala haberin oluşturduğu şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalışıyor durmadan. Öyle üzgünüm ki, hani klasik bir tanımlama vardır, 'o bizim Kara Murat'ımız, Battal Gazi'miz, Malkoçoğlu'muz, Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan. En kısa haliyle o bizim Cüneyt Arkın'ımızdı. Biraz kendime gelince devam ederim." - İSTANBUL