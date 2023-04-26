Jüri kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, yayın hayatına sona verdi - Son Dakika
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Jüri kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, yayın hayatına sona verdi

26.04.2023 09:26

Hülya Avşar'ın uzun bir aradan sonra ekranlarda boy gösterdiği Yıldız De Bana yarışmasının macerası erkenden sona erdi. Reytinglerde istenilen başarıyı ulaşamayan yarışma, 3. bölümle ekranlara veda etti.

Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hamdi Alkan, Büşra Pekin ve Tansel Öngel'in kadrosunda yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, 3 hafta önce yayın hayatına başladı. Yetenek avına çıkılan yarışmanın ilk bölümü canlı olarak ekrana geldi. 2 hafta boyunca bant yayını olarak ekrana gelen yarışmadan kötü haber geldi.

YAYINDAN KALDIRILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, program düşük reytingleri nedeniyle hem yapımcı, hem de kanalın ortak kararıyla 3. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aylar sonra yarışmayla ekrana dönen usta isimlerden henüz bir açıklama gelmedi.

YORUMLAR (1)
  • Arzum Baskara: Hahhaa bak sen ne zmn ciktida kayboldu hic haberimiz yok Cevap Yaz 37 0 Yayından Kaldır
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Yıldız De Bana, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jüri kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, yayın hayatına sona verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jüri kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Yıldız De Bana yarışması, yayın hayatına sona verdi - Son Dakika
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