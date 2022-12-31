Tuğba Özay, yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, lütfen dua edin - Son Dakika
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Tuğba Özay, yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, lütfen dua edin

31.12.2022 14:00

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, yoğun bakımda tedavisi devam eden babası için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak dua istedi. Babasının hayatta olup olmadığını bilmediğini söyleyen Özay, "Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Babam yaşasın ben öleyim ne olur dua edin" dedi.

Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan ve dün akşam Marmaris'te sahne alan Tuğba Özay, sosyal medya hesabından babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumun kendisine söylenmediğini belirterek dua istedi.

"NE OLUR BABAM YAŞIYOR OLSUN"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Özay, şu ifadeleri kullandı: Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor değil i? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. lütfen dua edin."

"BABAM YAŞASIN, BEN ÖLEYİM"

"Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmamızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim. Ne olur dua edin. İstanbul'a geldim acilen babamı yatırdıkları hastaneye gidiyorum. Annem 'baba seni bekliyor' dedi. Bu çok manidar değil mi ne olur dua edin babacığıma."

Tuğba Özay yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, ne olur dua edin
Tuğba Özay yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, ne olur dua edin
Tuğba Özay yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, ne olur dua edin
Tuğba Özay yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, ne olur dua edin
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Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğba Özay, yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, lütfen dua edin - Son Dakika
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