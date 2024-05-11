Ünlü Müzisyen Nejat Buhara Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Magazin

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü müzisyen ve besteci Nejat Buhara'dan kötü haber.

"Çarşambayı sel aldı", "Sarmaşık bülbülleri", "Yaylanın çimenine" gibi eserlerin sahibi olan ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü müzisyenin durumunun kritik olduğu öğrenildi. 96 yaşındaki Buhara aynı zamanda TRT'nin kurucularındandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık geçtiğimiz yıllarda Nejat Buhara'yı evinde ziyaret etmişti.