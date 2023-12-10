Dansözlükten şarkıcılığa soyunan Didem Kınalı, sosyal medya hesabından dün gece gasp edildiğini söyledi. Ekiplerin konuyla ilgilenmediğini dile getiren Kınalı, "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek isyan etti.
İbo Show programıyla ünlenen ve yıllardır kıvrak dansıyla konuşulan Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yaptı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kınalı, son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi.
Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi. Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oryantal Didem Kınalı'nın sokak ortasında 70 bin liralık telefonu çalındı - Son Dakika